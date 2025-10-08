Lyanco sente tornozelo e é substituído no primeiro tempo

O Atlético pode ter um problema para a sequência da temporada. Afinal, o zagueiro Lyanco sentiu dores no tornozelo esquerdo e precisou ser substituído aos 17 minutos da partida contra o Sport, nesta quarta-feira (8), na Arena MRV, pela 14ª rodada do Brasileirão. Assim, o jogador vai ser reavaliado nos próximos dias para entender a gravidade da lesão.

O lance ocorreu por volta dos 13 minutos. Após uma disputa pelo alto na área, Lyanco pisou errado quando aterrissou e sentiu. Dessa forma, o jogador pediu, imediatamente, a troca, e passou a braçadeira de capitão para Guilherme Arana. Assim, ele deixou o gramado e deu lugar para Ruan, aos 17 da primeira etapa.