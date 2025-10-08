Lucas Evangelista revela “surpresa e honra” em ser capitão do Palmeiras

Volante, que se lesionou e só voltará a jogar em 2026, comenta sobre a sensação de vestir a braçadeira de capitão na goleada sobre o Fortaleza / Crédito: Jogada 10

Durante entrevista à TV Palmeiras nesta terça-feira (7/10), o volante Lucas Evangelista comentou sobre a responsabilidade que teve ao vestir a braçadeira da equipe alviverde contra o Fortaleza. O jogador revelou ter ficado surpreso e honrado com a oportunidade. “Até fiquei surpreso. Quando eu cheguei, ele disse ‘você vai ser o capitão’. Foi algo inesperado para mim, mas me senti muito honrado e privilegiado também, em pouco tempo de casa estar passando essa confiança para o pessoal”, disse.