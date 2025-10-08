Leila Pereira rebate Bap após polêmica: “Não tento asfixiar meus adversários”

Presidente do Palmeiras soltou o verbo em direção ao mandatário rubro-negro / Crédito: Jogada 10

Palmeiras e Flamengo formam uma das grandes rivalidades recentes do futebol brasileiro dentro e fora do campo. Se dentro das quatro linahs as equipes costumam fazer boas partidas, nos bastidores, os dirigentes seguem trocando farpas. Nesta quarta, foi a vez de Leila Pereira soltar o verbo. A presidente do Palmeiras respondeu a uma declaração de BAP, presidente do Flamengo, que afirmou que Leila tem uma “agenda clara” na Libra. Bap fez insinuações sobre um empréstimo da Crefisa – empresa que Leila também preside – para o Vasco. Leila não gostou do que ouviu e decidiu disparar contra o mandatário rubro-negro.

“O presidente Bap tem razão quando diz que eu tenho uma agenda muita clara. Afinal, todos sabem que defendo os interesses do Palmeiras sem tentar asfixiar os meus adversários, que eu trabalho arduamente pelo crescimento do futebol brasileiro e que honro todos os contratos assinados pelo clube, incluindo os das gestões anteriores”, iniciou Leila, que complementou: “Quanto à insinuação do presidente Bap sobre o boato de que eu estou comprando o Vasco, ele pode ficar tranquilo. Eu não estou comprando o Vasco. Aliás, eu não estou comprando nem o Vasco nem a Netflix”, finalizou a presidente. Relembre a declaração de BAP, presidente do Flamengo Em meio a uma discussão sobre a permanência ou não do Flamengok na Libra, o presidente rubro-negro rechaçou a possibilidade do clube deixar o bloco, e aproveitou para mandar um recado para Leila pereira, presidente do Palmeiras.