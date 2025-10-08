Justiça nega pedido do Flamengo e reafirma Sport como campeão brasileiro de 1987

Magistrado Arthur Eduardo Magalhães Ferreira julga improcedente ação do clube carioca e reconhece São Paulo como dono da Taça das Bolinhas / Crédito: Jogada 10

A novela pelo título brasileiro de 1987 e o verdadeiro detentor da Taça das Bolinhas ganhou mais um capítulo. Afinal, nesta terça-feira (7), a 1ª Vara Cível da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, julgou improcedente a ação movida pelo Flamengo contra a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e o São Paulo. O clube carioca tenta ser reconhecido como legítimo merecedor do troféu. Na decisão, o juiz Arthur Eduardo Magalhães Ferreira ressaltou que tal discussão não cabe nova interpretação. De acordo com a sentença, o Sport é o campeão brasileiro de 1987 (Copa União). O São Paulo, por sua vez, foi o primeiro clube a cumprir os critérios estabelecidos em 1975 para conquistar a Taça das Bolinhas. Na época, o regulamento exigia cinco títulos nacionais alternados ou três consecutivos.