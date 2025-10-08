José Boto, do Flamengo, entra na mira do STJD após declarações

Dirigente português falou à imprensa no último domingo (5/10) subindo o tom de reclamações contra arbitragem: "Vergonhoso"

O diretor de futebol do Flamengo, José Boto, está na mira do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Isso por conta das declarações dadas à imprensa após a derrota do Fla por 1 a 0 para o Bahia, no último domingo (5/10).

E, segundo a “ESPN”, em matéria desta quarta-feira (8/10), o Tribunal convocará o dirigente para esclarecer as falas. Clique aqui para relembrar o que o português falou.

Na ocasião, o Flamengo teve dois jogadores expulsos contra o Bahia, perdendo o jogo na Arena Fonte Nova por 1 a 0. Horas antes, o Palmeiras – concorrente direto do Fla na luta pelo título brasileiro – vencera o São Paulo, de virada, por 3 a 2, com arbitragem polêmica de Ramon Abatti Abel (SC).

Recentemente, em 2023, o dono da SAF do Botafogo, John Textor, pagou multa de R$ 1 milhão ao STJD após abrir processo sobre possíveis manipulações no futebol brasileiro. O norte-americano, afinal, não apresentou provas. Já o auxiliar de Abel Ferreira no Palmeiras, João Martins, recebeu três jogos de suspensão em julgamento na 1ª Comissão Disciplinar após declarar que “(…) é ruim para o sistema o Palmeiras ganhar duas vezes (o Brasileirão)”.