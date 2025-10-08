Internacional tem retorno e ausência no elenco em segundo dia de treinos

Segunda atividade do Colorado durante a Data Fifa priorizou a parte física com trabalhos de velocidade e cumprimento de circuito / Crédito: Jogada 10

O Internacional decidiu fazer uma atividade aberta à imprensa em seu segundo dia de treinamentos durante a Data Fifa, nesta quarta-feira (08), no CT Parque Gigante. A comissão técnica priorizou aplicar trabalhos de força e de velocidade para cumprir o objetivo de aprimorar a parte física como Emiliano e Ramón Díaz traçaram no planejamento. Alguns jogadores demonstraram bastante cansaço ao término dos exercícios, como o zagueiro Vitão. O meio-campista Luis Otávio, que se recupera de contusão muscular, esteve no campo, mas o zagueiro Juninho foi ausência. O volante realizou treinamentos físicos sem tanta intensidade, pois está em tratamento de uma lesão com pequena gravidade. Deste modo, ainda há dúvida se ele retomará as plenas condições físicas para poder atuar contra o Mirassol na próxima rodada do Brasileirão.

Em contrapartida, o zagueiro Juninho precisará ficar um período sem atuar, pois exames de imagem confirmaram uma lesão muscular de primeiro grau na coxa esquerda. O Colorado não indicou um período para recuperação, mas normalmente tais tipos de problemas exigem 15 dias para a conclusão do tratamento. Ou seja, o defensor deve voltar a ficar apto para atuar no fim de outubro. O goleiro Rochet e os meio-campistas Alan Rodríguez e Richard nem sequer estiveram no treinamento com o restante de grupo. Entre eles, somente Richard tem recuperação de dores no quadril prevista para os próximos dias e pode estar disponível para a comissão técnica. Detalhes do treino do Internacional Houve uma divisão do elenco em dois grupos para a realização de atividade em campo reduzido. A intenção era priorizar trocas de passe com agilidade. Posteriormente, na segunda parte do treino, os jogadores precisaram cumprir um pequeno circuito em uma das grandes áreas. Até que travaram confrontos individuais. A dinâmica visava promover uma alternância entre ataque e defesa em uma espécie de rodízio.