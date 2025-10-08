Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Inglaterra terá desfalque de peso contra País de Gales

Capitão e maior artilheiro da seleção inglesa será poupado e deve voltar contra a Letônia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo
O atacante Harry Kane, capitão da Inglaterra, ficará fora do amistoso contra o País de Gales nesta quinta-feira (9) por causa de uma leve lesão no tornozelo. O jogador de 32 anos sofreu uma pancada durante a vitória do Bayern de Munique sobre o Eintracht Frankfurt por 3 a 0, no último sábado (4), e não participou dos treinos desde então.

A Federação Inglesa (FA) informou que Kane será poupado por precaução, com o foco em tê-lo em condições para o jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo contra a Letônia, na próxima terça-feira (21). Durante a entrevista coletiva nesta quarta-feira (8), o técnico Thomas Tuchel explicou a decisão de poupar o artilheiro.

“Harry não vai jogar. Ele levou um chute na última partida e ainda sente dor. Está difícil até para chutar a bola, então acho arriscado colocá-lo em campo. Preferimos dar tempo para ele se recuperar e acreditamos que estará pronto para a Letônia”, disse o treinador.

Kane é o maior artilheiro da história da Inglaterra, com 74 gols em 109 partidas. Além disso, o atacante marcou mais de um quarto dos gols da seleção desde sua estreia em 2015. Sem o capitão, Tuchel adiantou que a braçadeira deve ficar com Jordan Henderson, John Stones ou Declan Rice.

