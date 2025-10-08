Grêmio conta com retorno de trio em primeiro treino durante a Data Fifa

Imortal diminui ausências, que já foram 11 antes do jogo anterior. Carlos Vinícius, Cuéllar e Monsalve retomam plenas condições físicas / Crédito: Jogada 10

O Grêmio teve a volta dos meio-campistas Cuéllar e Monsalve e do atacante Carlos Vinícius na atividade de reapresentação do elenco no CT Luiz Carvalho, na última terça-feira (07). Com isso, o Tricolor gaúcho consegue cumprir o cronograma que planejou durante o período livre para treinos durante a Data Fifa. A partir disso, o trio focará em aprimorar sua parte física antes do retorno dos compromissos. O centroavante concluiu tratamento de um edema na coxa esquerda. Inicialmente como um desconforto, ele foi baixa nos últimos quatro jogos do Imortal. Com relação a Cuéllar, houve apenas um incômodo muscular, mas foi desfalque pelo mesmo período. A última vez que os dois atuaram foi no Gre-Nal, pela 24ª rodada do Brasileirão.

Monsalve está inativo desde julho, quando sofreu uma luxação no ombro direito. O problema exigiu que ele passasse por uma intervenção cirúrgica para corrigi-lo. Pelo período maior sem jogar em comparação com Cuéllar e Carlos Vinicius, há uma indefinição se Monsalve terá condições de entrar em campo contra o São Paulo. Grêmio tem expectativa por mais três voltas O Grêmio conta com uma previsão da volta de mais três atletas aos gramados depois da Data Fifa. No caso, o goleiro Tiago Volpi, o lateral-direito Marcos Rocha e o atacante Cristian Olivera, que seguem como dúvidas. A situação com menor gravidade é exatamente do camisa 99, que apresentou somente um desconforto muscular. A respeito de Tiago Volpi, o arqueiro foi desfalque nas três últimas partidas, o triunfo sobre o Vitória, além do empate contra o Santos e a derrota para o Bragantino. Em um primeiro momento, os indícios foram que o arqueiro sofreu um edema, mas o Imortal não reforçou qual foi a contusão.