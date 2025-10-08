Goiás leva virada do CRB em casa e desperdiça chance de dormir na ponta da Série B

Galo sofre gol relâmpago, mas faz 2 a 1 na Serrinha e impõe quarto jogo consecutivo sem triunfos ao Esmeraldino

O Goiás teve a oportunidade de dormir na liderança da Série B do Brasileiro, mas não aproveitou ao jogar em seus domínios. Apesar de marcar um gol relâmpago logo no minuto inicial, o time perdeu por 2 a 1 para o CRB de virada na noite desta terça-feira (7), pela 31ª rodada, em Goiânia.

Juninho abriu o placar na Serrinha, mas Mikael deixou tudo igual ainda no primeiro tempo. Coube, portanto, ao atacante Dadá Belmonte na etapa final definir o triunfo dos alagoanos, que se mantêm na disputa para chegar ao G4. Os donos da casa, assim, completam quatro partidas sem vencer.