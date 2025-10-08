GeTV ressuscita estratégia com força das torcidas para definir transmissão do Brasileirão

Confronto direto com a CazéTV

Além de desafiar a liderança digital da emissora de Casimiro Miguel, o canal da Globo também se prepara para o primeiro embate direto das plataformas pela audiência do futebol. A concorrência será travada no dia 11 de outubro, às 16h, durante a transmissão do amistoso “Desafio dos Gigantes”, no Mineirão, em comemoração aos 60 anos do estádio.

O jogo festivo reunirá ídolos como Ronaldinho Gaúcho, pelo Atlético-MG, e Alex, pelo Cruzeiro. Ambas as plataformas exibirão o duelo de forma simultânea, ao lado de emissoras como Globo Minas, TV Alterosa, SporTV e rádio 98FM.

Embora seja a primeira disputa no futebol, as duas plataformas já se enfrentaram em setembro, durante a transmissão de uma partida da NFL entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs. A CazéTV levou vantagem na ocasião com 9,3 milhões de visualizações contra 1,3 milhão da concorrente.

GeTV x CazéTV

Projeto mais antigo e consolidado, a CazéTV detém uma liderança ainda confortável em termos de alcance digital. Isso porque o canal liderado por Casimiro soma 22,2 milhões de inscritos no Youtube contra 8,39 milhões do canal do Grupo Globo.

A CazéTV ainda firmou um acordo com a Fifa para transmitir todos os 104 jogos da Copa do Mundo de 2026 em plataformas digitais gratuitas. Inclusive, a parceria tornou o canal como único nacional com direito de exibição de 100% das partidas do torneio. A Globo, por sua vez, exibirá apenas metade, incluindo os jogos da Seleção Brasileira e algumas fases eliminatórias.