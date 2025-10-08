GeTV ressuscita estratégia com força das torcidas para definir transmissão do Brasileirão"Você Decide" visa, sobretudo, desafiar a liderança digital da CazéTV baseado na preferência do público para próxima rodada do torneio nacional
A GeTV decidiu convocar os torcedores para um papel além das arquibancadas de audiência. Isso porque a plataforma digital do Grupo Globo optou por resgatar o “Você Decide” e deu ao público o poder de decidir qual clássico será transmitido pelo canal nesta 28ª rodada do Brasileirão: Santos x Corinthians ou Atlético-MG x Cruzeiro. As partidas estão marcadas para 15 de outubro, às 21h30.
A votação seguirá aberta até às 10h30 desta sexta-feira (10), e o resultado será divulgado após a transmissão do amistoso entre Coreia do Sul e Brasil. Com 56% da preferência popular, o clássico paulista lidera a corrida até o momento.
Trata-se de uma das novas estratégias do canal digital da Globo para ampliar o engajamento e se consolidar como uma potência no cenário de transmissões esportivas gratuitas. Desde sua ativação, o projeto cresceu 21% em número de inscritos no Youtube, passando de 6,9 milhões para 8,39 milhões.
Agora, a proposta visa capitalizar o envolvimento emocional das torcidas e transformar os votos não só em audiência, mas também em fidelização. O uso da votação como ferramenta de decisão representa um modelo participativo, alinhado às tendências atuais do consumo digital de esportes.
Confronto direto com a CazéTV
Além de desafiar a liderança digital da emissora de Casimiro Miguel, o canal da Globo também se prepara para o primeiro embate direto das plataformas pela audiência do futebol. A concorrência será travada no dia 11 de outubro, às 16h, durante a transmissão do amistoso “Desafio dos Gigantes”, no Mineirão, em comemoração aos 60 anos do estádio.
O jogo festivo reunirá ídolos como Ronaldinho Gaúcho, pelo Atlético-MG, e Alex, pelo Cruzeiro. Ambas as plataformas exibirão o duelo de forma simultânea, ao lado de emissoras como Globo Minas, TV Alterosa, SporTV e rádio 98FM.
Embora seja a primeira disputa no futebol, as duas plataformas já se enfrentaram em setembro, durante a transmissão de uma partida da NFL entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs. A CazéTV levou vantagem na ocasião com 9,3 milhões de visualizações contra 1,3 milhão da concorrente.
Projeto mais antigo e consolidado, a CazéTV detém uma liderança ainda confortável em termos de alcance digital. Isso porque o canal liderado por Casimiro soma 22,2 milhões de inscritos no Youtube contra 8,39 milhões do canal do Grupo Globo.
A CazéTV ainda firmou um acordo com a Fifa para transmitir todos os 104 jogos da Copa do Mundo de 2026 em plataformas digitais gratuitas. Inclusive, a parceria tornou o canal como único nacional com direito de exibição de 100% das partidas do torneio. A Globo, por sua vez, exibirá apenas metade, incluindo os jogos da Seleção Brasileira e algumas fases eliminatórias.
