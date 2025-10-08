Gana goleia, e a Copa de 2026 é logo ali para as Estrelas Negras

No Marrocos, diante da frágil República Centro-Africana, os ganeses fazem 5 a 0, e só uma hecatombe tira a seleção do Mundial / Crédito: Jogada 10

A seleção de Gana goleou a República Centro-Africana por 5 a 0 e está colocando os dois pés na Copa do Mundo de 2026. Na tarde desta quinta-feira, 8/10, pela penúltima rodada do Grupo I das Eliminatórias da África, no Stade Du Honneur de Meknès, no Marrocos, dominou plenamente o rival e chegou ao triunfo com gols de Salisu, Pantsil, Djiku, Jordan Ayew e Sulemana.

Com isso, Gana chegou aos 22 pontos, liderando o grupo. Mas ainda há a pequena possibilidade de perder a vaga para Madagascar, que venceu Comores por 2 a 1 e tem 19 pontos. Na última rodada, no domingo, dia 12, os confrontos serão Gana x Comores e Mali x Madagascar. Assim, as duas seleções podem terminar empatadas com 22 pontos. O primeiro critério de desempate é o saldo de gols. No momento, as “Black Stars” (Estrelas Negras) tem 16 e Madagascar, oito. Assim, para ultrapassar os ganeses, os malgaxes precisam tirar essa diferença — o que exigiria uma goleada sobre Mali e uma derrota de Gana em casa. Caso se classificque, Gana vai à quinta Copa (2006, 2020, 2014 e 2022). Com a derrota de hoje, a República Centro Africana, segue em penúltimo lugar no Grupo I, com cinco pontos.

Regulamento rumo à Copa As Eliminatórias da África contam com nove grupos: oito com seis seleções cada e um com cinco. As campeãs de cada grupo avançam diretamente à Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá. Os quatro melhores segundos colocados disputarão uma repescagem, que classificará uma seleção para a repescagem mundial. Gana deita e rola Este jogo tinha o mando de campo da República Centro-Africana e deveria ocorrer na capital do país, Bangui. Contudo, como a nação vive os resquícios de uma guerra civil e muita violência, a sua seleção manda os jogos no Marrocos, que, aliás, é bem distante. Muito superior tecnicamente, Gana quase abriu o placar quando Kudus cobrou escanteio pela direita e Salisu cabeceou mal. Contudo, aos 20 minutos, em uma repetição da jogada, saiu o gol: Kudus cobrou escanteio novamente pela direita e, desta vez, o zagueiro Salisu venceu a marcação pelo alto e cabeceou sem chances para o goleiro Youfeigane.

Sem pressão da torcida adversária — afinal, o jogo foi no Marrocos,com estádio quase vazio. Com isso, Gana foi administrando a vantagem, controlando o ritmo da partida e ainda desperdiçou três chances claras com Sibo, Djiku e Fatawu. No segundo tempo, ocorreu a lógica: Gana ampliou o placar. Aos seis minutos, após jogada iniciada pelo veterano Jordan Ayew, o volante Pantsil recebeu, invadiu a área e chutou para fazer 2 a 0. Aos 23, Ayew cobrou escanteio pela esquerda e, de cabeça, Djiku fez o terceiro. Dois minutos depois, Ayew aproveitou uma bola mal rechaçada zaga e ampliou: 4 a 0. E ainda deu tempo pra Sulemana deixar o dele e fechar a surra. Fim de jogo e a sansação de que a vaga para a Copa-2026,apesar de matematicamente não estar 100% assegurada, é quase uma certeza. Como foi a vitória de Madagascar

No outro jogo decisivo do grupo, em gramado quase impraticável devido à forte tempestade que atingiu a região do Estádio Felix Houphouet-Boigny, em Abdijan, na Costa do Marfim (campo neutro), Madagascar venceu Ilhas Comores por 2 a 1 em um confronto direto pela segunda posição do Grupo I das Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo de 2026. Couturier Raheriniaina fzeram os gols, com Said descontando. Com a vitória, os malgaxes chegaram aos 19 pontos, superando a seleção de Comores, que permaneceu com 15. Assim, Madagascar garante, no mínimo, a vice-liderança do grupo. Apesar de ainda poder alcançar a líder Gana, que tem 22 pontos, a missão é bastante difícil: seria necessário torcer por uma derrota dos ganeses e, além disso, tirar uma diferença de oito gols no saldo, o que exige uma goleada sobre o Mali na última rodada — e uma derrota significativa de Gana para Comores. A vitória foi bastante celebrada pela delegação malgaxe, já que, terminando em segundo lugar com essa pontuação, a seleção tem boas chances de ficar entre os quatro melhores vice-líderes da África e, assim, garantir vaga na repescagem continental.