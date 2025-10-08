Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fluminense busca melhorar aproveitamento contra adversários do G6 do Brasileirão

Tricolor tem fraco desempenho contra os seis primeiros colocados e mede forças com o Mirassol, nesta quarta-feira, às 21h, no Maião
Com a chegada do técnico Luís Zubeldía, o Fluminense teve, até aqui, duas vitórias e um empate e se aproximou do G6 do Campeonato Brasileiro. Assim, a equipe carioca tentará nesta reta final de competição melhorar o desempenho nos confrontos diretos com os seis primeiros colocados para conquistar a vaga na próxima edição da Libertadores.

Dessa forma, o Tricolor entra em campo, nesta quarta-feira (8), contra o Mirassol, nesta quarta-feira (8), às 21h, no Estádio Maião. O duelo é essencial para as pretensões do time, pois em caso de vitória encurtaria a diferença para o adversário em apenas dois pontos.

No primeiro turno, o Flu não enfrentou apenas o time paulista, daqueles que formam o G6 atualmente. Nesse sentido, entrou em campo contra os outros cinco, com quatro derrotas e um empate. O único triunfo foi pelo returno, já com Zubeldía à beira do campo, no 2 a 0 sobre o Botafogo, no Maracanã.

O Tricolor, então, tem aproveitamento de 22,2% contra esses adversários, menos da metade dos 50% que tem no campeonato. De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o time tem 39.6% de chance de garantir uma vaga na Libertadores para tentar o bi do torneio continental em 2026.

Caso consiga chegar aos 41 pontos, a equipe carioca ainda tem mais um jogo a cumprir. Este será diante do Ceará, no Maracanã, no dia 29 de outubro, dependendo apenas de si para entrar na zona de classificação para a competição.

