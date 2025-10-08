Fluminense anuncia renovação com lateral-esquerdo da base

O Fluminense anunciou, nesta quarta-feira (08/10), a renovação de contrato do lateral-esquerdo Vagno, do sub-20 tricolor, até o fim de 2028. A extensão do vínculo estava prevista desde julho, quando o jogador assinou termo de compromisso para oficializá-la quando completasse a maioridade, em 26 de setembro.

“Estou muito feliz em renovar contrato com o Fluminense. Creio que é fruto de um grande trabalho meu e da minha família. Desde que cheguei ao clube, aos nove anos, sempre tive o objetivo de ser campeão e jogar pelo futebol profissional. Graças a Deus, consegui realizar esse sonho. Espero, futuramente, ganhar bastantes títulos com a equipe principal e fazer história com a camisa tricolor”, disse o campeão brasileiro e da Copa do Brasil Sub-17 de 2024.