Fluminense anuncia renovação com lateral-esquerdo da base

Expoente da "Esquadrilha 07", Vagno já tinha assinado termo de compromisso para renovação assim que completasse 18 anos
O Fluminense anunciou, nesta quarta-feira (08/10), a renovação de contrato do lateral-esquerdo Vagno, do sub-20 tricolor, até o fim de 2028. A extensão do vínculo estava prevista desde julho, quando o jogador assinou termo de compromisso para oficializá-la quando completasse a maioridade, em 26 de setembro.

“Estou muito feliz em renovar contrato com o Fluminense. Creio que é fruto de um grande trabalho meu e da minha família. Desde que cheguei ao clube, aos nove anos, sempre tive o objetivo de ser campeão e jogar pelo futebol profissional. Graças a Deus, consegui realizar esse sonho. Espero, futuramente, ganhar bastantes títulos com a equipe principal e fazer história com a camisa tricolor”, disse o campeão brasileiro e da Copa do Brasil Sub-17 de 2024.

Natural de Cuiabá (MT), o expoente da vitoriosa Esquadrilha 07 estreou entre os profissionais na Conmebol Sul-Americana de 2025, ano em que ainda conquistou o título do Torneio OPG Sub-20. Ele chegou ao clube em 2017.

Afinal, na ocasião, vários jovens do Tricolor tiveram a oportunidade de mostrar seu talento diante do Unión Española, no Chile. Aliás, quem esteve no comando do time foi o auxiliar de Renato Gaúcho, Alexandre Mendes, no empate por 1 a 1.

