Estêvão se surpreende pelo carinho dos torcedores em Seul: “Serve de motivação”

Em pouco tempo no futebol europeu, atacante da Seleção já é reconhecido por fãs na Ásia, dias depois de estufar a rede do Liverpool / Crédito: Jogada 10

Em pouco tempo de futebol europeu, com a camisa do Chelsea, Estêvão tem chamado a atenção do mundo. Afinal, o jovem marcou um gol decisivo no clássico diante do Liverpool e é uma das esperanças da Seleção Brasileira para as próximas Copas do Mundo. Com um patamar mais elevado, o atacante, ex-Palmeiras, se surpreendeu ao ver camisas com seu nome expostas na porta do hotel, na Coreia do Sul, dias antes dos amistosos internacionais pelo Brasil. Um reconhecimento de quem ainda está se adaptando ao novo cenário da carreira desde que desembarcou em solo inglês.

“Surpreendeu bastante. Você está do outro lado do mundo… Ainda mais, vindo de onde eu saí, receber esse carinho é incrível e serve de motivação para trabalhar todos os dias, ir atrás dos meus sonhos. Serve para eu lutar todos os dias, dar o meu melhor e orgulhar essas pessoas”, disse. “É incrível ver o carinho das pessoas por mim, agradecendo e esperando ver algo que eu possa fazer em campo. Quero dar orgulho para eles, vejo o quanto me valorizam. O sentimento é para não decepcioná-los. Vou fazer sempre o máximo”, completou. Ascensão pelos Blues No último final de semana, o jovem iniciou no banco de reservas, porém, com apenas 15 minutos em campo, decidiu o clássico com o Liverpool. Nesse sentido, aproveitou o cruzamento de Cucurella e garantiu o triunfo do Chelsea pela Premier League.