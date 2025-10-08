Egito vence Djibuti com dois de Salah e garante vaga na Copa do Mundo

Egito vence Djibuti com dois de Salah e garante vaga na Copa do MundoSeleção egípcia confirma a classificação com uma rodada de antecedência e segue invicta nas Eliminatórias Africanas
O Egito está classificado para a Copa do Mundo 2026. Nesta quarta-feira (8), a seleção egípcia venceu Djibuti por 3 a 0 no Stade Larbi Zaouli, em Casablanca, no Marrocos, em partida válida pela 9ª e penúltima rodada do Grupo A. Ibrahim Adel abriu o placar para os visitantes, enquanto Mohamed Salah marcou duas vezes para confirmar a vitória.
Dessa maneira, o Egito garantiu a classificação para a Copa do Mundo com uma rodada de antecedência e segue invicto nestas Eliminatórias. A seleção capitaneada por Mohamed Salah chegou a sete vitórias e dois empates em nove jogos na competição. Ao mesmo tempo, o time não poderá mais ser ultrapassado pelo vice-líder Burkina Faso, que vai brigar pela segunda posição para disputar a repescagem.
