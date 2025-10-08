Egito vence Djibuti com dois de Salah e garante vaga na Copa do Mundo

Seleção egípcia confirma a classificação com uma rodada de antecedência e segue invicta nas Eliminatórias Africanas

O Egito está classificado para a Copa do Mundo 2026. Nesta quarta-feira (8), a seleção egípcia venceu Djibuti por 3 a 0 no Stade Larbi Zaouli, em Casablanca, no Marrocos, em partida válida pela 9ª e penúltima rodada do Grupo A. Ibrahim Adel abriu o placar para os visitantes, enquanto Mohamed Salah marcou duas vezes para confirmar a vitória.

LEIA MAIS: Cabo Verde empata com a Líbia e adia sonho de vaga inédita na Copa do Mundo