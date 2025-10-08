Dirigentes do São Paulo acreditam que postura de Ramon Abatti Abel induziu VAR ao erro

Cartolas do Tricolor ouviram os áudios do VAR e aceditam que árbitro contribuiu para a decisão equivocada / Crédito: Jogada 10

O Choque-Rei do último domingo ainda não acabou. Indignado com os erros da arbitragem, o São Paulo segue tentando entender os erros do árbitro Ramon Abatti Abel. O Tricolor reclama do árbitro não ter dado um pênalti claro e de não ter expulsado Andreas Pereira. Logo após a partida, o São Paulo se pronunciou em nota oficial cobrando explicações da CBF. Na segunda, o presidente Julio Casares pediu para que a CBF quebrasse o protocolo e divulgasse os áudios do VAR. A entidade não publicou, mas mostrou os áudios ao São Paulo.

De acordo com o ge, segundo relatos de dirigentes que ouviram as conversas de Ramon Abatti Abel com Ilbert Estevam da Silva, o VAR da partida, a postura do árbitro de campo teria induzido o VAR ao erro. Abatti Abel teria sido firme e irredutível na sua decisão de não assinalar o pênalti para o São Paulo. São Paulo ouve os áudios do VAR Os cartolas tricolores insistem que Abatti Abel, com sua postura irredutível, teria influenciado Ilbert a não chamá-lo para uma possível revisão do lance polêmico no VAR. “Escorregão, escorregão! Não tem bola em disputa”, teria dito Abatti Abel, segundo dirigentes do São Paulo que ouviram os áudios da comunicação da arbitragem.