Destaque da Copa de 1994 trocou o futebol pela venda de aspiradores de pó

Destaque da Copa de 1994 trocou o futebol pela venda de aspiradores de póNo esporte. Tomas Brolin ficou na terceira colocação da Copa com a Suécia e defendeu clubes na Europa como Crystal Palace, Leeds e Parma
O glamouroso mundo que cerca o futebol não é um atrativo permanente para todos os jogadores. O caso de ex-meia-atacante Tomas Brolin é um exemplo claro deste cenário, já que atualmente leva uma vida sem ligação com o esporte. Atualmente, ele é empresário e atua como empresário no ramo de aspiradores de pó. O jogador decidiu se aposentar aos 28 anos, acumulou destaque na Copa do Mundo de 1994 ao ficar em terceiro lugar com a Suécia.
O seu desempenho individual permitiu no mesmo ano alcançar o quarto lugar na Bola de Ouro. Tomas Brolin acumulou passagens por Crystal Palace e Leeds, na Inglaterra, além de Parma, na Itália.
Ligação com o futebol e desejo de troca de carreira
Em entrevista ao jornal “Gazzetta dello Sport” da Itália, Tomas detalhou sua conexão com o futebol e parte da sua trajetória na modalidade,
“O futebol foi uma diversão quando eu era criança e um trabalho quando cresci um pouco. Sem dúvida, foi uma aventura inesquecível, porque conquistei muito: com o Parma, uma Copa da Itália, uma Recopa, uma Supercopa da Europa e uma Copa da Uefa. Com a Suécia, fui terceiro na Copa do Mundo de 1994. E naquele ano, fiquei em quarto lugar na Bola de Ouro, atrás de Stoichkov, Roberto Baggio e Paolo Maldini. Nada mal, né?”, questionou Brolin.
Diferentemente da maioria dos jogadores, a opção em se aposentar de forma precoce foi uma escolha dele devido a vida disciplinada que o futebol exige.
“Sinceramente, estava cansado de treinar todos os dias e tinha outros projetos na cabeça. Sempre fui muito curioso. Na época, todos diziam que aos 28 anos era muito cedo para se aposentar, mas eu respondia: ‘Depende do que você fez nesses 28 anos’. Eu, na carreira, fiz bastante. E a vida é muito curta para fazer coisas chatas. Não faço coisas que não me divertem”, justificou Tomas.
Ida para o mundo dos negócios
Brolin também abordou como ingressou no setor do comércio de aspiradores de pó. O ex-jogador decidiu mudar de carreira, quando conheceu o inventor sueco Göran Edlund. Os dois criaram uma parceria, que culminou na fundação de uma empresa especializada na venda de equipamentos domésticos e acessórios. Houve uma expansão da loja, que já alcançou a comercialização de 100 mil unidades anualmente.
O Parma foi o clube que Tomas Brolin teve passa mais marcante, pois ele conquistou quatro títulos: a Copa da Itália (1991–92), a Recopa Europeia (1992–93), a Supercopa da Uefa (1993) e a Copa Uefa (1994–95). Na Copa de 1994, a Suécia alcançou a melhor campanha da sua história com a terceira colocação, atrás do Brasil e da Itália. As suas performances lhe concederam o quarto lugar na Bola de Ouro do mesmo ano. À frente dele ficaram apenas Stoichkov, Roberto Baggio e Paolo Maldini.