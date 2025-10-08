Crise no Manchester United obriga comissão técnica a lavar o próprio uniforme

Segundo o site The Athletic, o CT do clube apresenta sinais claros de abandono: banheiros ficam dias sem limpeza e lixeiras não são esvaziadas

Segundo o site The Athletic, o CT de Carrington, construído em 2002 e reformado pela última vez em 2017, apresenta sinais claros de abandono. Banheiros ficam dias sem limpeza, lixeiras não são esvaziadas, gramados estão desgastados e áreas externas mostram descuido. Assim, a escassez de funcionários de manutenção é apontada como a principal causa.

O Manchester United enfrenta uma crise interna que afeta desde a base até a equipe feminina. Após a divulgação de ratos em Old Trafford , agora os problemas se concentram na falta de manutenção e recursos nas instalações do clube.

O controle de gastos implementado pelo proprietário Jim Ratcliffe, inclusive, também impacta o dia a dia da equipe. Treinadores da base e a equipe de scout da equipe principal precisam lavar os próprios uniformes de treino. Porém, a exceção vale apenas para jogadores e nem para a comissão técnica de Ruben Amorim.

Desta forma, a falta de recursos já provocou situações constrangedoras. Em um jogo do sub-13 contra o Everton, o CT de Carrington não tinha calções nem meias suficientes e o time precisou usar uniformes emprestados do adversário. A equipe feminina também sofreu: em viagem à Noruega para enfrentar o SK Brann, várias chuteiras desapareceram, obrigando a compra em uma loja local poucas horas antes da partida.

Contudo, outras instalações da base, na cidade vizinha de Salford, também mostram sinais de abandono e recebem apenas as categorias mais jovens, sem investimentos significativos.

A situação, aliás, levanta questionamentos sobre a gestão de Ratcliffe e a necessidade urgente de investimentos para preservar a estrutura e o desenvolvimento das categorias de base do Manchester United.