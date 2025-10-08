Coritiba x Atlético-GO: onde assistir, escalações e arbitragem

Coxa pode se isolar ainda mais na liderança da Série B, enquanto o Dragão quer manter a sequência invicta e se aproximar do G4

O Coxa lidera a competição com 53 pontos e vem de duas vitórias consecutivas, podendo se firmar ainda mais na ponta. Já o Dragão vem embalado de uma sequência de oito partidas sem perder e ocupa a nona colocação, com 45 pontos.

Em duelo da parte de cima da tabela, Coritiba e Atlético Goianiense se enfrentam pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B . A partida acontece na noite desta quinta-feira (09), às 19h30, no Couto Pereira, em Curitiba.

Onde assistir

A partida terá transmissão pela ESPN e pelo SportyNet, na TV fechada, pelo aplicativo Kwai e pelo serviço de streaming Disney+.

Como chega o Coritiba

Embalado de duas vitórias seguidas, o Coxa pode se isolar ainda mais na liderança da competição. Com as derrotas de Goiás e Criciúma, o Verdão pode abrir cinco pontos para o Esmeraldino, que é o vice-líder. Para a partida, Mozart não poderá contar com o lateral-esquerdo Bruno Melo, suspenso, e pode optar por João Almeida ou Alex Silva na posição.

Como chega o Atlético Goianiense

O Dragão vive uma grande sequência na competição. A vitória contra o Athletico na última rodada marcou o oitavo jogo sem perder na competição. Com os resultados da rodada, o Dragão pode colar de vez no G4 caso vença em Curitiba, podendo ficar a dois pontos do quarto colocado. Para a partida, Rafael Lacerda conta com os retornos de Lelê e Luizão, mas terá a ausência de Maranhão e Kauan.

CORITIBA X ATLÉTICO-GO

Campeonato Brasileiro Série B – 31ª rodada

Data e horário: 09/10/2025 (quinta-feira), às 19h30 (de Brasília)

Local: Estádio Major Antônio Couto Pereira, Curitiba (PR)

CORITIBA: Pedro Morisco; Zeca, Maicon, Jacy e João Almeida (Alex Silva); Walisson, Sebastián Gómez e Josué; Clayson, Iury Castilho e Gustavo Coutinho. Técnico: Mozart.

ATLÉTICO-GO: Paulo Vítor; Jean Dias, Tito, Adriano Martins e Guilherme Romão; Luizão, Ronald e Robert; Kelvin (Talisson), Lelê e Yuri. Técnico: Rafael Lacerda.

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Mauricio Coelho Silva Penna (RS)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)