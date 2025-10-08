Corinthians vence Santa Fe e garante classificação na liderança na Libertadores Feminina

Corinthians vence Santa Fe e garante classificação na liderança na Libertadores FemininaBrabas marcaram logo no início da partida, sofreram ao longo da segunda etapa, mas garantiram o triunfo e vai encarar o Boca Juniors
O Corinthians passou sufoco, mas garantiu a classificação na liderança do Grupo A da Libertadores Feminina. Na noite desta quarta-feira (08), as Brabas venceram o Santa Fe pelo placar mínimo e garantiram a vaga nas quartas de final na ponta do grupo. Gabi Zanotti, ainda no início do jogo, marcou o gol da vitória.
As alvinegras viram as colombianas pressionarem no começo do jogo e ainda empatarem, sendo salvas pelo VAR. Agora, o Corinthians vai encarar o Boca Juniors, no próximo sábado (11), pelas quartas de final da competição. Já o Santa Fe está eliminado.
Corinthians resiste à pressão e sai na frente
A partida começou com as colombianas pressionando em cima e assustando. Ortegón arriscou de fora da área e Nicole apareceu bem para fazer a defesa. Na sequência, Zamorano aproveitou saída de jogo errada da defesa alvinegra e tentou surpreender, mandando por cima do travessão. As Brabas tiveram sua primeira oportunidade em cabeçada de Andressa Alves, que acertou o travessão. Na sequência, em cobrança de escanteio, Gabi Zanotti subiu mais alto, cabeceou bonito e abriu o placar.
Por pouco o Corinthians não ampliou na mesma moeda. Zanotti recebeu cruzamento na área e cabeceou, mas Velásquez caiu para fazer a defesa. Depois, o nível de jogo caiu bastante e as Brabas demoraram para atacar. Quando chegaram, Andressa Alves ajeitou para Letícia Monteiro, que acertou a trave.
Santa Fe assusta, mas Brabas vencem
O segundo tempo começou com o Santa Fe pressionando mais uma vez. Entretanto, as colombianas não conseguiram criar oportunidades. O Corinthians teve a primeira chance na segunda etapa. Thais Ferreira fez boa jogada e deixou com Andressa Alves, que chutou para fora.
As colombianas seguiram em cima e por pouco não empataram. Motta subiu mais alto após cobrança de escanteio, cabeceou e Mariza salvou dentro do gol. A arbitragem chegou a marcar o gol, mas o VAR apontou que a bola não entrou por inteiro.
As Brabas acordaram e voltaram a assustar no ataque. Depois de cruzamento na área, Letícia deu toque de calcanhar para Tamires, que chutou para boa defesa de Velásquez. Nos minutos finais, Jhonson fez boa jogada individual e tocou para Vic Albuquerque, que chutou para fora. Nos acréscimos, Osorio arriscou do meio da rua e acertou o travessão.
SANTA FE 0 x 1 CORINTHIANS
3ª rodada da Libertadores Feminina – Grupo A
Data-Hora: 8/10/2025 (quarta-feira), às 20h (de Brasília)
Local: Estádio Florencio Sola, em Banfield (Argentina)
Gol: Gabi Zanotti, 11’/1ºT (1-0)
SANTA FE: Velásquez; Carvajal, Pérez, Motta e Acosta; Ortegón, Hernández (Osorio, 37’/2ºT), Viancha (Mosquera, 12’/2ºT) e Garavito; Zamorano e Viso. Técnico: Omar Ramírez.
CORINTHIANS: Nicole; Thais Regina Thais Ferreira e Mariza; Gi Fernandes (Robledo, 37’/2ºT), Dayana Rodríguez (Duda Sampaio, 27’/2ºT), Gabi Zanotti (Ivana Fuso, 44’/2ºT), Letícia Monteiro e Tamires (Juliete, 37’/2ºT); Vic Albuquerque e Andressa Alves (Johnson, 27’/2ºT). Técnico: Lucas Piccinato.
Árbitro: Zulma Quiñonez (PAR)
Assistentes: Nadia Weiler (PAR) e Nancy Fernandez (PAR)
VAR: Maria Laura Forturnato (ARG)
Cartões Amarelos: Acosta e Carvajal (ISF); Lucas Piccinato, Andressa Alves e Dayana Rodrigúez (SCCP)