Com chegada de Joelinton, Seleção Brasileira fica completa para amistosos na Ásia

Com chegada de Joelinton, Seleção Brasileira fica completa para amistosos na Ásia

Meio-campista do Newcastle foi o último atleta a desembarcar em Seul,, após enfrentar problemas em aeronave e ter que dormir na Holanda
O grupo da Seleção Brasileira ficou completo para as disputas dos amistosos contra Coreia do Sul e Japão. Afinal, Joelinton se apresentou no fim da tarde desta quarta-feira (horário local) e se uniu aos outros 25 jogadores. No entanto, o meio-campista do Newcastle não chegou a tempo de participar da atividade no Goyang Stadium. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, a previsão inicial era que o atleta chegasse na capital coreana ainda na terça-feira (7). Contudo, houve um problema em uma das janelas da aeronave que o conduzia, tendo que retornar para Amsterdã na metade do caminho.

Além disso, Bruno Guimarães, que passou pelo mesmo problema, também teve que refazer a logística. Ele passou pela Alemanha e se apresentou no início da manhã, assim como o lateral-direito Paulo Henrique, do Vasco.

“É sempre gratificante e motivo de muito orgulho vestir a camisa da seleção brasileira e representar meu país. Fico muito feliz e meu nome estar novamente na lista e o que posso prometer é muita entrega e dedicação para corresponder à confiança depositada em mim. Acho que tudo isso é fruto do trabalho no dia a dia do clube, em tudo que venho construindo no Newcastle”, comemorou Joelinton.

“Falta pouco tempo para a Copa e sabemos que cada oportunidade é importante. É um sonho disputar a Copa, então agora é desfrutar desse momento e fazer um bom trabalho”, completou.

