Com chegada de Joelinton, Seleção Brasileira fica completa para amistosos na Ásia

Meio-campista do Newcastle foi o último atleta a desembarcar em Seul,, após enfrentar problemas em aeronave e ter que dormir na Holanda / Crédito: Jogada 10

O grupo da Seleção Brasileira ficou completo para as disputas dos amistosos contra Coreia do Sul e Japão. Afinal, Joelinton se apresentou no fim da tarde desta quarta-feira (horário local) e se uniu aos outros 25 jogadores. No entanto, o meio-campista do Newcastle não chegou a tempo de participar da atividade no Goyang Stadium. A informação é do portal “ge”. Dessa forma, a previsão inicial era que o atleta chegasse na capital coreana ainda na terça-feira (7). Contudo, houve um problema em uma das janelas da aeronave que o conduzia, tendo que retornar para Amsterdã na metade do caminho.