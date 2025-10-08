Clube da Arábia Saudita anuncia o técnico Sérgio Conceição

Técnico português tem estreia prevista para 17 de outubro e vai comandar elenco com Benzema, Kanté e Fabinho / Crédito: Jogada 10

O Al Ittihad, da Arábia Saudita, anunciou o português Sérgio Conceição como o novo treinador. O comandante, de 50 anos, estava livre no mercado desde o início da temporada, quando deixou o comando do Milan. O novo comandante chega para o lugar de Laurent Blanc, demitido após a derrota para o Al-Nassr. Ele assinou com o clube até 2028. “A vitória não é uma opção, é uma identidade que nos define. Os rivais podem mudar e os seus aliados podem cair, mas o campeão permanece. O campeão domina o jogo. Sou o Sérgio Conceição e vim para construir glória no Al Ittihad”, disse o treinador em anúncio.