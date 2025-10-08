Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cavani presenteia campeã olímpica com camisa do Boca Juniors

Atacante uruguaio foi "hóspede de honra" em palestra de Simone Biles
Autor Jogada 10
Jogada 10 Autor
Na figura de “hóspede de honra”, o atacante uruguaio Edinson Cavani presenteou a ginasta norte-americana Simone Biles com uma camisa do Boca Juniors. O fato ocorreu nesta quarta-feira (8) em meio a presença da atleta estadunidense no país vizinho.

A saber, a dona de 11 medalhas olímpicas no currículo está na Argentina em razão de um histórico evento que ocorre na cidade de Buenos Aires. Em uma agenda de três, a cidade portenha está sendo condecorada como a Capital Mundial do Esporte para 2027 onde uma das palestras previstas é de Simone Biles.

Apesar da honraria de representar a sociedade do país em que atua, mesmo sendo uruguaio, o momento de Edinson Cavani não é de celebração. Especialmente, em razão de problema muscular na coxa direita que o tira de combate desde o último dia 14 de setembro.

De acordo com o planejamento do departamento médico do Boca Juniors, a ideia era de que Cavani estava na reta final da plena recuperação. Não por acaso, ele integrou o banco de reservas no último domingo (5). Na data em questão, o Boca goleou o Newell’s Old Boys, por 5 a 0, em duelo do Clausura local.

Entretanto, no fim da atividade que ocorreu nesta quarta, no CT do clube portenho, o avante se ressentiu novamente das dores no local. Algo que, na avaliação inicial, diminui consideravelmente suas chances de voltarem a ativa neste sábado (11), às 14h30 (de Brasília), contra o Barracas Central.


Tags

Futebol Internacional

