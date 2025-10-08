Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Carrillo evolui em recuperação no Corinthians e quer voltar ainda em 2025

Carrillo evolui em recuperação no Corinthians e quer voltar ainda em 2025

Jogador projeta retorno antes do esperado após lesão
Após passar por uma cirurgia no tornozelo esquerdo e estar longe dos gramados desde o início de agosto, o meio-campista André Carrillo está evoluindo para poder retornar de vez ao Corinthians.

De acordo com informações publicadas pela ESPN, o meia peruano tem evoluído significativamente na sua recuperação médica e física. Com isso, existe a expectativa interna de contar com Carrillo já no mês de novembro.

O Corinthians tem a intenção de promover um retorno gradual de Carrillo aos gramados para não causar qualquer tipo de problema físico no jogador. Segundo a ESPN, o Timão quer fazer de tudo para poder contar com o peruano 100% fisicamente para a semifinal da Copa do Brasil diante do Cruzeiro.

A lesão de Carrillo

Carrillo sofreu a lesão no tornozelo esquerdo diante do Palmeiras, no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, no dia 6 de agosto, no Allianz Parque, quando era um dos principais jogadores do Corinthians na temporada. Desde então, o peruano segue em tratamento para recuperação, passando até mesmo por um processo cirúrgico no local.

O meia peruano chegou ao Corinthians em 2024, a pedido do então técnico Ramon Diáz. Até o momento, Carillo tem 60 jogos pelo Timão, com três gols marcados e cinco assistências.

