Botafogo fecha com patrocínio para o calção

Segundo site especializado em marketing esportivo, contrato com o Mais Tradicional é de um ano

O Botafogo terá mais um patrocinador em seu conjunto. A Vitória Cup acertou contrato de um ano com o Glorioso e, assim, vai estampar a marca no calção do uniforme, segundo o site “Máquina do Esporte”. A estreia é na próxima quarta-feira (15), contra o Flamengo, no Estádio Nilton Santos, às 19h30, pelo Campeonato Brasileiro.

Vitória Cup é um torneio amistoso. Nesta última edição, durante a Copa do Mundo de Clubes da Fifa, em julho de 2026, Cruzeiro, Defensa y Justicia (ARG), Banfield (ARG) e Desportiva Ferroviária disputaram a competição.