Botafogo estuda ir atrás de novo zagueiro ao fim da temporada

Botafogo estuda ir atrás de novo zagueiro ao fim da temporadaClube perde dois de seus principais defensores por graves lesões. Saiba mais detalhes!
Com menos opções para a zaga por conta das lesões de Bastos e Pantaleão, o Botafogo avalia ir ao mercado na virada do ano para contratar um reforço para a posição. Em 2026, o Brasileirão começará a partir de janeiro, mudança que fará o Mais Tradicional acelerar o passo em comparação às últimas temporadas.
Bastos, em julho, passou por cirurgia no joelho esquerdo, na Itália, e tinha o retorno previsto para este mês. O Botafogo, porém, entende que o quadro médico do Palanca é mais complexo do que se imaginava e, portanto, não vai acelerar o processo de recuperação do atleta. O xerife africano segue longe das atividades com bola, no Espaço Lonier, embora tenha reaparecido no CT, em agosto.
Pantaleão também teve uma lesão com gravidade acentuada. O zagueiro rompeu os ligamentos do joelho esquerdo na vitória por 2 a 1 sobre o Bahia, na última quarta-feira (7), no Estádio Nilton Santos, pelo Brasileirão. A contusão aconteceu aos 32 minutos do segundo tempo, na partida contra o Bahia. O defensor tentou uma finalização quando se chocou com o goleiro Ronaldo. O adversário caiu sobre a perna esquerda do beque alvinegro, estirado no gramado com muitas dores. Ele também será operado.
No momento, o técnico Davide Ancelotti conta com Barboza, David Ricardo e Gabriel para o setor. O lateral-esquerdo Marçal também pode jogar improvisado na zaga. Mas ele tem contrato somente até dezembro.
Com desfalques, o Botafogo volta a campo na próxima quarta-feira (8), às 19h30, contra o Flamengo, no Estádio Nilton Santos, pela rodada 28 do Campeonato Brasileiro. O Glorioso, com 43 pontos, está na quarta colocação.
