Bicampeão intercontinental Sub-20 deixa o Flamengo rumo ao Al-Wasl

Volante João Alves, de 20 anos, rescinde com o Rubro-Negro e vai para os Emirados Árabes; Fla manterá 30% dos direitos econômicos

O volante João Alves, de 20 anos, está de saída do Flamengo. O jogador, bicampeão intercontinental Sub-20 pelo clube, rescindiu com o Rubro-Negro para assinar com o Al-Wasl (EAU). O Fla, no entanto, mantém 30% dos direitos econômicos do atleta, visando lucrar em negociações futuras.

As informações são do canal “Flazoeiro”, em publicação nesta quarta-feira (8/10). O jogador, que chegou aos 17 anos, em 2022, sai após rescindir de forma amigável com a direção rubro-negra.

João Alves, aliás, tem história curiosa. Afinal, ele surgiu através da Escolinha R6, em Picos (PI), gerida pelo ex-Flamengo Renê – atualmente no Fluminense. Com contrato até o fim de 2026, João tinha multa de 50 milhões de euros (cerca de R$ 310 milhões no câmbio atual) para clubes de fora e de R$ 30 milhões para equipes brasileiras.

Assim, João realizou cinco partidas como profissional – todas em 2025. Foram quatro pelo Campeonato Carioca e uma pela Copa do Brasil. Ao todo, angariou dois títulos de Libertadores Sub-20, além de duas conquistas do Intercontinental da categoria. A última foi em jogo no dia 23 de agosto, quando foi titular na vitória nos pênaltis sobre o Barcelona (ESP), no Maracanã. Antes, em 2024, também participara do título sobre o Olympiacos (GRE), também no Maior do Mundo.