Atlético relaciona promessa da base para partida contra Sport

Jogador de 16 anos é relacionado pela primeira vez para uma partida no profissional; Ele tem três anos de contrato com o clube
O Atlético Mineiro tem uma novidade na lista de relacionados para o confronto contra o Sport, nesta quarta-feira (8), na Arena MRV, pelo Brasileirão. O atacante Gabriel Veneno, de 16 anos, foi relacionado pela primeira vez para um jogo no profissional. Ele é uma das grandes apostas do Galo e assinou contrato de três anos com o clube este ano.

Assim, o jogador já treina com o grupo profissional durante a semana, mas ainda desce para jogar na base. A ideia, portanto, era inserir Gabriel Veneno no dia a dia e no ambiente do grupo principal, visando facilitar a adaptação.

O jovem jogador nasceu em Ilhéus, mas foi criado em Vilarejo do Cajueiro, no interior da Bahia, e ganhou o apelido de Veneno após ser picado por uma cobra quando criança. Na ocasião, ele ficou em situação delicada, passou por uma internação e precisou amputar parte do dedo anelar da mão direita.

Ainda quando criança, começou em uma escolinha da cidade e depois integrou o projeto Canarinhos, em Santa Rita de Cássia. Chegou a disputar a Copa Santos pelo Vitória e chamou atenção do Peixe, mas acabou dispensado e ficou meses sem clube.

Em 2023, chamou a atenção do Atlético na Copa Dois de Julho, tradicional competição de base. O Galo apostou no jogador que hoje é a principal joia das categorias inferiores do clube. Aliás, ele tem frequentes convocações para a Seleção Brasileira da categoria.

Vale ressaltar, portanto, que o futebol europeu monitora de perto o jogador. Aliás, o Chelsea chegou a conversar com o Galo e, em 2024, o Borussia Dortmund sinalizou uma oferta de cinco milhões de euros (cerca de R$ 31 milhões).

