Atlético relaciona promessa da base para partida contra Sport

Jogador de 16 anos é relacionado pela primeira vez para uma partida no profissional; Ele tem três anos de contrato com o clube

O Atlético Mineiro tem uma novidade na lista de relacionados para o confronto contra o Sport, nesta quarta-feira (8), na Arena MRV, pelo Brasileirão. O atacante Gabriel Veneno, de 16 anos, foi relacionado pela primeira vez para um jogo no profissional. Ele é uma das grandes apostas do Galo e assinou contrato de três anos com o clube este ano.

Assim, o jogador já treina com o grupo profissional durante a semana, mas ainda desce para jogar na base. A ideia, portanto, era inserir Gabriel Veneno no dia a dia e no ambiente do grupo principal, visando facilitar a adaptação.