Atlético é soberano, vence Sport e se afasta do Z4

Atlético é soberano, vence Sport e se afasta do Z4Galo volta a marcar após dois jogos e ganha respiro no Brasileirão
O Atlético ganhou um respiro no Brasileirão. Dominante do início ao fim, o Galo venceu o Sport por 3 a 1, nesta quarta-feira (8), na Arena MRV, em jogo atrasado da 14ª rodada. Jogando em casa, o time atleticano se impôs e construiu a vitória ainda no primeiro tempo, quando fez 2 a 0. Dessa forma, Vitor Hugo, Guilherme Arana e Rony marcaram os gols do time mineiro, enquanto Derik Lacerda diminuiu.
Com a vitória, o Atlético chegou aos 32 pontos e subiu para o 14º lugar. Assim, abriu sete pontos de distância da zona de rebaixamento. O Sport, por sua vez, permanece na lanterna com 16 pontos e aumentou o drama na luta contra o Z4. O Galo volta a campo na quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), contra o Cruzeiro, na Arena MRV, enquanto o Leão recebe o Ceará, no mesmo dia, às 20h, na Ilha do Retiro.
Atlético é soberano e faz 2 a 0
Pressionado após perder para o Fluminense com uma atuação apática, o Atlético demonstrou uma postura bem diferente desta vez. Assim, jogando em casa, o Galo se impôs desde o início e não demorou para abrir o placar. Logo aos oito minutos, Vitor Hugo aproveitou a cobrança de escanteio de Bernard, subiu mais alto do que todo mundo e fez 1 a 0 na Arena MRV.
Mesmo após abrir o placar, o Atlético não diminuiu o ritmo e estava disposto a resolver o jogo o mais rápido possível. Assim, o Galo quase ampliou logo depois, mas Gabriel defendeu o chute de Rony e salvou o Sport. Contudo, os donos da casa sofreram um baque, aos 17, quando Lyanco sentiu um problema no tornozelo esquerdo e foi substituído.
O Sport, que também teve um problema com lesão devido a saída de Hyoran aos sete minutos, praticamente não ameaçou o Atlético. A única chance ocorreu aos 12, quando Rafael Thyere cabeceou para fora. Na reta final, o jogo voltou a ganhar emoção. Dessa forma, o Galo ampliou a vantagem aos 38 minutos. Após bate e rebate, Guilherme Arana aproveitou a sobra dentro da área e empurrou para o fundo do gol.
Rony desencanta, e Galo confirma vitória
Na lanterna do Brasileirão e precisando do resultado, o Sport mudou a postura e foi para o tudo ou nada na etapa final. Dessa forma, com o time mais ofensivo, o Leão ocupou mais o campo de ataque nos primeiros minutos. Romarinho tentou, mas mandou por cima. Atenciso também tentou, mas Everson defendeu. Quando parecia que ia, Lucas Lima, quase na pequena área, teve chute travado por Vitor Hugo.
Em razão da postura ofensiva do Sport, o Atlético tinha espaço para o contra-ataque. O Galo, assim, encontrou o caminho das redes, aos 16 minutos. Após cobrança de escanteio do time visitante, Everson ficou com a bola e, rapidamente, recolocou a bola em jogo. Aderlan errou o tempo da bola, e Gabriel Teixeira avançou sozinho até dentro da área. O atacante tocou de lado para Rony, que fez 3 a 0 na saída de Gabriel.
Desacreditado, o Sport voltou a sonhar, mesmo que de forma remota, aos 35 minutos. Após jogada pela direita, Derik Lacerda recebeu na área e chutou, mas a bola desviou na mão de Ruan. O árbitro carioca Alex Gomes Stefano, atento, marcou na hora. O próprio artilheiro do Leão bateu, deslocou Everson e descontou. Mas não foi o suficiente, nem de perto, para uma reação.
ATLÉTICO 3 X 1 SPORT
Campeonato Brasileiro – 14ª rodada
Data: 08/10/2025
Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)
Gols: Vitor Hugo, 8’/1ºT (1-0); Guilherme Arana, 38’/1ºT (2-0); Rony, 16’/2ºT (3-0); Derik Lacerda, 36’/2ºT (3-1)
ATLÉTICO: Everson; Saravia, Lyanco (Ruan, 17’/1ºT), Vitor Hugo e Guilherme Arana (Caio Paulista, 20’/2ºT); Fausto Vera, Igor Gomes, Gustavo Scarpa (Hulk, 20’/2ºT) e Bernard (Natanael, 14’/2ºT); Rony e Dudu (Gabriel Teixeira, 14’/2ºT). Técnico: Jorge Sampaoli
SPORT: Gabriel; Aderlan (Matheus Alexandre, 22’/2ºT), Rafael Thyere, Ramon Menezes, Luan Cândido e Igor Cariús (Romarinho, 0’/2ºT); Zé Lucas (Lucas Lima, 0’/2ºT), Rivera e Hyoran (Atencio, 7’/1ºT [Sérgio Oliveira, 31’/2ºT]); Derik Lacerda e Matheusinho. Técnico: Daniel Paulista
Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)
Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Alex Sandro Quadros Thome (RR)
VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
Cartões amarelos: Vitor Hugo, Guilherme Arana, Igor Gomes, Hulk (CAM); Ramon Menezes, Rivera (SPT)