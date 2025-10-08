Argentina muda local de amistoso por protestos e jogará em Miami

Partida que seria disputada no Soldier Field foi transferida para o Chase Stadium por motivos de segurança após manifestações contra Trump

O confronto estava marcado para o Soldier Field, em Illinois. No entanto, o estado foi declarado “zona de guerra” após dias de manifestações intensas. Por isso, o governo norte-americano enviou 300 soldados da Guarda Nacional para conter os atos, o que levou a Federação Argentina de Futebol a buscar uma alternativa mais segura.

Os protestos em Chicago contra o governo de Donald Trump mudaram os planos da seleção argentina. A equipe decidiu transferir o amistoso contra Porto Rico para o Chase Stadium, em Miami, estádio do Inter Miami — time de Lionel Messi.

Com a mudança, a Argentina evita uma longa viagem e permanece concentrada em Miami durante toda a Data Fifa. Dessa forma, Messi e seus companheiros ganham mais tempo de descanso e preparação antes da próxima partida.

A seleção enfrenta a Venezuela nesta sexta-feira (10), às 21h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, também em Miami. Em seguida, encara Porto Rico na segunda-feira (13), às 20h, no Chase Stadium. A CazéTV transmite as duas partidas.

A delegação de Porto Rico aprovou a alteração sem objeções. Assim, a Argentina garante segurança e estabilidade em meio ao cenário de tensão política nos Estados Unidos.

