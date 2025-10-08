Ares define postulantes a fiscalizar as contas do Botafogo

Textor vai entrevistar dois empresários nos próximos dias para o cargo de diretor independente da Eagle / Crédito: Jogada 10

Empresa que emprestou dinheiro para John Textor comprar o Lyon em 2022, a Ares já definiu os nomes que estão na disputa para substituir Christopher Mallon do cargo de diretor independente da Eagle Football. Uma das funções deste novo profissional é fiscalizar as contas do Botafogo e de outros clubes da holding. Na última terça-feira (8), o advogado britânico pediu demissão, alegando problemas pessoais. Embora em litígio com seus pares, John Textor, na condição de sócio majoritário da Eagle, fará a escolha e a entrevista nos próximos dias. A Ares, por contrato, já apresentou os postulantes: os empresários Stephen Walche e Justin Le Fort. Se não aprovar nenhum dos dois, o Godfather tem direito a pedir uma terceira alternativa.

As partes envolvidas concordam, no entanto, que precisam definir um substituto até o dia 16, data que marca a saída de Mallon da Eagle. Advogado especializado em reestruturação econômica e empresarial, Mallon ajudou o Lyon a superar a decisão do rebaixamento por conta da crise financeira e manter o clube na Primeira Divisão da França. Ele também participou do processo de venda do Crystal Palace (ING). Em setembro, a Eagle solicitou que o advogado escocês acompanhasse as movimentações financeiras do Botafogo, da mesma forma como ocorreu com o Lyon. Textor, contudo, negou o pedido. Apesar da negativa, Textor sempre afirmou que mantém uma boa relação com Mallon. Os dois, aliás, nos bastidores, estavam se aproximando.