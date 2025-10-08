Arana desabafa após marcar e se declara ao Atlético

Guilherme Arana viveu uma montanha-russa de emoções nos últimos dias. Criticado pela torcida após boatos de que estaria de corpo mole, o lateral-esquerdo Guilherme Arana marcou na vitória por 3 a 1 sobre o Sport, nesta quarta-feira (8), na Arena MRV, pela 14ª rodada do Brasileirão. Dessa forma, o jogador extravasou na comemoração e desabafou após a volta por cima.

“Altos e baixos é normal. Ganhar e perder faz parte do esporte. Estou aqui há cinco anos e acredito que muitos torcedores sabem da minha identificação, amor e carinho pelo Galo. Fui pego de surpresa com a notícia de que estou de corpo mole. Ainda tenho mais dois anos de contrato, imagina se vou ficar de sacanagem com o clube que me deu oportunidade de vestir a camisa do meu país e realizou diversos sonhos da minha vida profissional? Jamais faria isso”, disse.