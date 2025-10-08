Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Andreas Pereira, do Palmeiras, fala sobre reencontro com Flamengo: “Vai ser especial”

Meio-campista projetou duelo do próximo dia 19, pelo Brasileirão
Uma das principais contratações da temporada do Palmeiras, Andreas Pereira chegou e caiu como uma luva na equipe de Abel Ferreira. O meio-campista tem apenas sete jogos pelo Palestra, mas já marcou duas vezes e deu uma assistência, e entrou nas graças do técnico e da torcida.

Mas a história entre Palmeiras e Andreas Pereira é de longa data. Em 2021, quando ainda jogava pelo Flamengo, Andreas foi o protagonista do lance da final da Libertadores ao errar e dar a bola nos pés de Deyverson, que marcou o gol do título palmeirense.

Neste mês, Andreas Pereira vai reencontrar o Flamengo com a camisa do Palmeiras, no Maracanã, e falou sobre enfrentar o ex-clube pela primeira vez.

” Vou reencontrar pessoas que trabalhei junto, vai ser um jogo especial para mim, um jogo decisivo para a gente no campeonato para a gente distanciar. Acho que vai ser um jogo especial, muito importante e não vejo a hora de jogar lá”, disse ao ge.

Andreas destaca relação com Abel Ferreira

O jogador também falou sobre os primeiros momentos com Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. Andreas revelou alguns segredos do treinador e admitiu que se surpreendeu com o português.

“O que o diferencia dos treinadores que eu já tive é o dia a dia. Ele é um treinador bem leve. Ele sabe a hora de cobrar, mas deixa todo mundo confortável para fazer o seu melhor dentro de campo. Foi algo que realmente fiquei surpreendido, pelo dia a dia e pela forma de abordar e falar com os jogadores. Motivar, principalmente. Acho que ele tem uma coisa que é muito especial, por estar aqui cinco anos com muito mérito, ganhando títulos”, citou.

