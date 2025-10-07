Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Zagueiro do Manchester City revela que cogitou se aposentar por causa de lesões

John Stones teve sequência problemas físicos entre novembro de 2024 e maio de 2025 e chegou a ficar longe dos gramados por três meses
O zagueiro John Stones, do Manchester City, sofreu com uma sequência de lesões na última temporada, algo que lhe fez pensar na aposentadoria, apenas com 31 anos. Afinal, o próprio atleta revelou que cogitou a possibilidade, quando realizou somente 24 jogos em meio a diferentes problemas no pé e na coxa. Ao dar a volta por cima, o atleta aparece na lista de Thomas Tuchel e pode defender a Inglaterra nesta Data Fifa.

“A última temporada foi difícil para mim, a ponto de pensar em parar (de jogar). Eu não queria fazer isso, mas já estava farto de ser tão profissional e tentar fazer tudo certo dentro do meu alcance… E depois continuar desmoronando e não ter as respostas. Era uma situação muito difícil”, disse o jogador em entrevista à “BBC”.

Sequência de lesões

Vale lembrar que entre novembro de 2024 e maio de 2025, o atleta teve pelo menos quatro problemas físicos que o impediram de emplacar uma sequência com a camisa dos Citizens. Ele, então, chegou a ficar três meses longe dos gramados por causa de um problema em uma das coxas.

“Chega um ponto em que você não sabe por que isso acontece e é ainda mais difícil quando você se esforça tanto para estar disponível e jogar. Quando a hora chega e algo acontece, seria mais fácil dizer “Eu não fiz X, Y e Z, é por isso”. Mas quando você faz tudo, é mentalmente desafiador. Espero não voltar a esse lugar”, frisou o defensor, que, em 2025/26, atuou em seis jogos, sendo titular em cinco deles.

“Minhas emoções estavam à flor da pele. Eu não estava pensando direito. No fundo, acho que nunca teria feito isso. Eu disse anos atrás, quando o City me quis para um novo desafio “Eu vou lutar”. É tudo que sei fazer desde criança, por que pararia agora? Então, sim, existe essa luta em mim, e essa mentalidade vencedora que não quer parar”, concluiu.

