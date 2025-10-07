Vini Jr faz ligações para modelo brasileira após exposição de conversas

A exposição das conversas íntimas com a modelo Day Magalhães causou a insatisfação de Vini Jr. Assim, há relatos que o atacante do Real Madrid tentou contato através de ligações algumas vezes em sequência para conseguir uma satisfação sobre o caso. As investidas ocorreram exatamente depois do vazamento das mensagens e que o portal “LeoDias” noticiou. O caso provocou uma polêmica devido aos rumores de um relacionamento entre o astro e Virginia.

O craque e a modelo Day Magalhães seguiam trocando interações, seja com elogios, pedidos de envios de fotos e sugestões de encontros. Em uma conversa dos dois, na última segunda-feira (06/10), a modelo postou um vídeo no status do WhatsApp e Vini Jr reagiu com o emoji de olhos. Na sequência, ela questionou onde ele se encontrava e o jogador indicou: