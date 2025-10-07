Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vini Jr faz ligações para modelo brasileira após exposição de conversas

Atacante busca tirar satisfação depois de modelo vazar troca de mensagens. Os dois começaram a trocar interações em maio
Autor Jogada 10
Tipo Notícia

A exposição das conversas íntimas com a modelo Day Magalhães causou a insatisfação de Vini Jr. Assim, há relatos que o atacante do Real Madrid tentou contato através de ligações algumas vezes em sequência para conseguir uma satisfação sobre o caso. As investidas ocorreram exatamente depois do vazamento das mensagens e que o portal “LeoDias” noticiou. O caso provocou uma polêmica devido aos rumores de um relacionamento entre o astro e Virginia.

O craque e a modelo Day Magalhães seguiam trocando interações, seja com elogios, pedidos de envios de fotos e sugestões de encontros. Em uma conversa dos dois, na última segunda-feira (06/10), a modelo postou um vídeo no status do WhatsApp e Vini Jr reagiu com o emoji de olhos. Na sequência, ela questionou onde ele se encontrava e o jogador indicou:

“Longe. Coreia e você?”, destacou Vini Jr

Vale relembrar que o atacante voltou a ser convocado pela Seleção Brasileira com o técnico Carlo Ancelotti, na Data Fifa de outubro. Nos compromissos anteriores da equipe nacional, ele foi ausência, pois precisava cumprir suspensão nas Eliminatórias Sul-Americanas.

Day relatou que estavas nas Ilhas Maldivas duas semanas atrás. Na oportunidade, o camisa 7 do Real Madrid, em tom de brincadeira, perguntou o motivo da viagem:

“Tá namorando aí, né? Hahaha”, questionou o astro.

Fim do caso entre Vini Jr e Virginia

O envolvimento entre Virginia Fonseca e Vinícius Júnior chegou ao fim antes mesmo de se tornar oficialmente um relacionamento. De acordo com a influenciadora, o envolvimento com Vini Jr. não passou de uma fase inicial de conhecimento e ambos já não mantêm mais nenhum tipo de contato. O término ocorreu após a divulgação de conversas íntimas e recentes do camisa 7 do Real Madrid com a modelo Day Magalhães.

Tags

vini jr

