Técnico do Palmeiras é o favorito para assumir Seleção Sub-20

Nome de Lucas Andrade ganha força nos bastidores da CBF para assumir a vaga de Ramon Menezes

A CBF já tem um nome favorito nos bastidores para assumir a vaga deixada por Ramon Menezes na Seleção Brasileira Sub-20. Lucas Andrade, treinador do Palmeiras na categoria, é visto com bons olhos dentro da entidade. O portal Uol divulgou a informação.

Andrade conquistou os dois últimos títulos do Brasileirão Sub-20 pelo clube alviverde. O treinador está na segunda passagem pelo Palmeiras e assumiu o comando da equipe em 2023. O técnico chegou a receber propostas para comandar times profissionais, mas recusou os convites. O Palmeiras não espera perdê-lo no momento.