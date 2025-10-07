São Paulo conta com Data Fifa para dar reforços de peso a Crespo

Tricolor conta com tempo de treinos na Data Fifa para ter craques 100% fisicamente / Crédito: Jogada 10

Passado o Choque-Rei e as grandes polêmicas de arbitragem do clássico, o São Paulo já não tem mais tempo para lamentar os pontos perdidos diante do Palmeiras. O Tricolor só volta a entrar em campo na quinta-feira, dia 17, após a parada para a Data Fifa. Fora de casa, São Paulo terá o Grêmio pela frente, mas o tempo até a partida com o time gaúcho pode servir não apenas para descansar os jogadores da sequência de jogos. Internamente, a comissão técnica entende que a Data Fifa pode ser providencial para a recuperação dos dois principais jogadores: Lucas Moura e Oscar.

Segundo o ge, a situação de Lucas é a que menos preocupa Hernán Crespo. O técnico já voltou a contar com o jogador nas últimas partidas, mais ainda em doses homeopáticas. O atacante atuou 24 minutos contra a LDU, 45 minutos contra o Ceará e oito minutos contra o Palmeiras, e a tendência é que após a Data Fifa, Lucas esteja 100% recuperado da cirurgia no joelho direito e apto a voltar a atuar por mais tempo. Já por outro lado, o retorno de Oscar, que está recuperado de fratura de três vértebras lombares, está acontecendo gradativamente. O meia esteve no banco de reservas contra o Fortaleza e contra o Palmeiras, mas não chegou a ser utilizado por Crespo. Oscar tem participado ativamente dos treinamentos do São Paulo, mas o clube entende que este período sem jogos e exclusivo para treinos será fundamental para o jogador ficar 100% fisicamente e brigar por uma vaga no time titular.