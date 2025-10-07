São Januário: o que falta para o Vasco vender o potencial construtivo?

Cruz-Maltino já iniciou a fase de registro do acordo na matrícula do estádio e na semana que vem começa a diligência com as incorporadoras

Depois da assinatura do termo que oficializa a venda do potencial construtivo de São Januário, o Vasco agora segue para a próxima etapa. O clube já trabalha para o registro do acordo na matrícula do imóvel. O procedimento é fundamental para dar validade jurídica e torná-lo oficial perante terceiros.

Após essa etapa, o Vasco iniciará a fase de diligência da venda com as duas incorporadoras interessadas na aquisição do potencial construtivo. Uma é a SOD Capital, que está disposto a comprar 250 mil m². A outra, ainda com o nome sob sigilo, pretende adquirir os outros 30 mil m². O valor gira em torno de R$ 614,5 milhões.