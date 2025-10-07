Santa Fe x Corinthians, pela Libertadores Feminina: onde assistir e escalações

Brabas enfrentam as colombianas nesta quarta-feira (8), às 20h, em Banfield, e podem garantir liderança do Grupo A da competição / Crédito: Jogada 10

Em duelo por classificação, Santa Fe e Corinthians se enfrentam, nesta quarta-feira (8), às 20h (de Brasília), pela terceira e última rodada do Grupo A da Copa Libertadores Feminina, no Estádio Florencio Sola, em Banfield, na Argentina. As Brabas ocupam a liderança, com quatro pontos, mesmo número do Indepediente Dragonas. As colombianas, por sua vez, estão com três pontos e têm chance de avançar no torneio. No entanto, as equatorianas terão que perder para o Always Ready, último colocado com nenhum ponto. A partida entre Santa Fe e Corinthians, aliás, marca o reencontro das equipes após a final da Libertadores Feminina 2024, onde as Brabas venceram por 2 a 0. Além disso, os times se enfrentaram na final de 2021, também com as brasileiras vencendo por 2 a 0 e 2017, na fase de grupos, com vitória da equipe paulista.

Onde assistir A partida terá a transmissão da Xsports, pela TV aberta. Por outro lado, na TV fechada o jogo será no SporTV e Nsports. Já no streaming, o duelo será transmitido pelo Xsports, GOAT, Nsports e CazéTV pelo YouTube. Como chega o Santa Fe O Santa Fe estreou na competição com vitória sobre o Always Ready por 7 a 0. Entretanto, acabou perdendo para o Del Valle na última rodada por 1 a 0. Então, a equipe colombiana chega para o duelo com três pontos, precisando vencer para poder se classificar. Como chega o Corinthians Do outro lado, o Corinthians chega para a partida vindo de uma goleada por 11 a 0 sobre as bolivianas do Always Ready. Então, mesmo jogando com um time misto, as Brabas não tiveram problemas para vencer. Com o empate na primeira rodada, as alvinegras chegam para o último jogo com quatro pontos, precisando de uma vitória por uma boa margem de gols para se classificar na liderança do Grupo A.