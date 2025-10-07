Rodrygo descreve sentimento ao retornar à Seleção: “Parecia uma eternidade”

Meia do Real Madrid tem a primeira oportunidade com Ancelotti e está consciente que não tem lugar garantido na Copa / Crédito: Jogada 10

Depois de mais de seis meses, Rodrygo está de volta à Seleção Brasileira. O meia do Real Madrid recebeu a primeira oportunidade sob o comando de Carlo Ancelotti, com quem trabalhou por muito tempo no clube espanhol. Depois de um período complicado em sua carreira, Rodrygo revelou que aproveitou para refletir sobre sua carreira. O jogador descreveu que o tempo ausente da Seleção parecia uma eternidade e que está pronto para entregar sua melhor versão.

“Foi um longo tempo. Parecia uma eternidade estar longe da Seleção. Foi difícil, passei por muitas coisas. Foi bom para refletir, esfriar a cabeça, botar a cabeça no lugar. Me sinto bem e pronto para entregar o meu melhor, a minha melhor versão”, afirmou. Mesmo sendo um dos jogadores do elenco com mais oportunidades na Seleção e com mais contato com Ancelotti, Rodrygo não se vê na Copa do Mundo. O meia-atacante sabe que precisa aproveitar bem as oportunidades para conseguir disputar seu segundo Mundial. “Claro que tem a trajetória com o Ancelotti, mas ele deixou claro que ninguém tem lugar garantido. É preciso jogar e estar bem no clube para seguir na Seleção e chegar na Copa do Mundo”, ressaltou. Presente na eliminação em 2022, Rodrygo apontou que vê com entusiasmo o aumento da responsabilidade sobre si. O jogador entende que se esperam coisas grandes dele é porque ele tem capacidade de entregar.