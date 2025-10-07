Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Reapresentação do Flamengo será em dois grupos; Danilo não será punido

Primeiro grupo se reapresentará ao trabalho nesta quarta (8/10), enquanto restante terá um dia extra de folga
Após um período de folga depois da 27ª rodada do Brasileirão, o Flamengo se reapresentará aos treinos em dois grupos. Primeiro, nesta quarta-feira (8/10), parte do elenco se apresentará no CT do Ninho do Urubu para fazer trabalhos de manutenção na academia.

Por outro lado, o restante só voltará às atividades na quinta-feira (9/10). Este grupo, aliás, segundo publicação do jornalista Venê Casagrande, do “SBT”, nesta terça-feira (7/10), precisa de um tempo maior de repouso, o que explica o dia extra de folga durante esta Data Fifa.

LEIA MAIS: Bruno Henrique, do Flamengo, pode ser punido pela Conmebol; entenda

Ainda de acordo com o repórter, o zagueiro Danilo não receberá punição da diretoria do Flamengo, ao contrário do que ocorrerá com o atacante Wallace Yan. O jovem, afinal, entrou aos 23′ do segundo tempo na derrota por 1 a 0 para o Bahia, recebeu amarelo aos 30′ e o vermelho aos 33′. Dessa forma, a diretoria enxergou como um novo ato de indiscplina do jogador, advertindo o atleta (sem multa).

Já a expulsão de Danilo não se encaixa em uma das punições graves previstas no código de disciplina do Flamengo. Afinal, o vermelho recebido pelo experiente zagueiro, aos 13′, se encaixa como erro técnico, o que libera o jogador de uma advertência mais grave. Jogando com dois a menos, o Fla não conseguiu evitar a derrota por 1 a 0, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Com essas duas expulsões, o Rubro-Negro chegou a seis cartões vermelhos em 2025.

Tags

Flamengo

