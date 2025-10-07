Rato é visto em Old Trafford no último jogo do Manchester United

Episódio ocorreu durante a vitória dos Diabos Vermelhos sobre o Sunderland, pela Premier Legue, e evidenciou a crise do clube / Crédito: Jogada 10

O Manchester United deixou de ser exemplo a ser seguido nas quatro linhas e também na administração. Isso porque há alguns anos, o clube se desvinculou do seu histórico vitorioso e apresenta desempenhos ruins nas últimas temporadas. A gestão dos Diabos Vermelhos também seguiu o mesmo roteiro e não é mais um modelo para outros clubes do país. Prova disso é que o estádio Old Trafford se encontra longe das condições ideais há um tempo. Tanto que no último jogo da equipe de Manchester, a vitória por 2 a 0 sobre o Sunderland, torcedores avistaram um rato nas arquibancadas. Assim, o episódio ganhou repercussão após ser exposto nas redes sociais. Esta situação não é inédita no estádio do Manchester United. Afinal, em janeiro deste ano e durante uma perícia, a vigilância sanitária da Inglaterra identificou que o local sofria com uma infestação do animal em algumas partes do andar principal.