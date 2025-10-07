Preparador de goleiros do Corinthians será julgado e pode pegar seis jogos de punição

Marcelo Carpes foi expulso no clássico contra o São Paulo, no dia 19 de julho. Ele será enquadrado no artigo 258 / Crédito: Jogada 10

Chefe da preparação de goleiros do Corinthians, Marcelo Carpes recebeu denúncia do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por conduta antidesportiva no clássico diante do São Paulo, no dia 19 de julho. Dessa maneira, pode ser punido por até seis jogos em julgamento que será realizado na sexta-feira (10). Marcelo Carpes acabou expulso por xingar e questionar as decisões do árbitro Anderson Daronco. Na ocasião, o Timão perdeu para o São Paulo, por 2 a 0, em duelo válido pela 15ª rodada do Brasileirão.

LEIA MAIS: Corinthians faz planejamento para ter Rodrigo Garro contra o Santos Na súmula da partida, Daronco relatou o seguinte: “Expulsei o senhor Marcelo Carpes, identificado como treinador de goleiro do Corinthians, por levantar do banco de reserva de maneira hostil proferindo as seguintes palavras: ‘Vocês são fracos, tudo contra nós, dá o c… para eles também’. Informo ainda que o mesmo, após expulso, saiu do banco normalmente”. Dessa maneira, a Procuradoria do STJD analisou as imagens e súmula do confronto e apresentou denúncia ao tribunal. O preparador de goleiros do Corinthians responderá no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que trata de conduta antidesportiva.