Polícia investiga suposta fraude fiscal na transferência de Malcom para o Barcelona

Relatório aponta irregularidades em pagamentos durante a negociação com o Bordeaux, da França

Um relatório da polícia espanhola aponta possíveis irregularidades na transferência de Malcom, do Bordeaux para o Barcelona, em 2018. Segundo informações do jornal catalão ‘El Periódico’, divulgadas nesta terça-feira (7), a negociação do atacante brasileiro, atualmente no Al-Hilal, pode ter sido usada para sonegação de impostos.

O documento aponta que Malcom recebeu somente R$ 9,3 milhões dos R$ 62 milhões previstos no contrato, enquanto R$ 52,4 milhões foram repassados para a empresa ‘Business Futbol España’. A suspeita é que esse procedimento tenha diminuído a carga tributária de forma irregular.

Ainda de acordo com a reportagem, os pagamentos aconteceram entre 2018 e 2020 por supostos serviços de intermediação que, segundo a polícia, não existiram, eram excessivamente caros ou sem justificativa clara. Para evitar problemas legais, a atual gestão do Barcelona, liderada por Joan Laporta, decidiu regularizar a situação preventivamente.

Além disso, o Ministério Público da Espanha acredita que o então presidente Josep Maria Bartomeu e outros cinco membros da diretoria tomaram decisões sem consultar o conselho do clube e esconderam informações importantes sobre transações financeiras. A contratação de Malcom é um dos pontos centrais da investigação.

