Otamendi é suspenso pela Fifa e deve perder a estreia da Argentina na Copa do Mundo

Expulso nas Eliminatórias contra o Equador, zagueiro aguarda possível anistia da entidade para tentar apagar a punição antes do Mundial

A Fifa confirmou nesta terça-feira (7) a suspensão de Nicolás Otamendi, expulso na última partida das Eliminatórias para a Copa do Mundo, contra o Equador. O zagueiro recebeu cartão vermelho direto ao pisar com as travas da chuteira em Enner Valencia em lance perigoso. Embora tenha evitado uma punição mais severa, ele deve cumprir suspensão e perder a estreia da Argentina na Copa de 2026.

Segundo o regulamento disciplinar da Fifa, os cartões amarelos são anulados ao fim das Eliminatórias, mas as expulsões diretas continuam válidas. Por isso, Otamendi precisará cumprir a pena na primeira partida oficial da Copa do Mundo.

A Associação de Futebol Argentino (AFA) ainda tem esperança de reverter o caso. De acordo com informações do jornal ‘Olé’, a entidade aguarda uma possível anistia geral da Fifa antes do início do torneio, que poderia apagar suspensões de até um jogo, exatamente a situação do defensor.

Enquanto isso, o experiente zagueiro de 37 anos, um dos líderes da equipe comandada por Lionel Scaloni, segue liberado para os amistosos e também para a Finalíssima contra a Espanha, confronto entre os campeões da Copa América e da Eurocopa. O duelo ainda não tem data nem local definidos, mas deve acontecer em março de 2026.

Mesmo com Fifa e Uefa na organização do torneio, Otamendi não deve cumprir a suspensão na Finalíssima, já que é uma competição diferente. Ainda assim, a federação argentina estuda solicitar que o jogo sirva para que o defensor “limpe” a punição e fique à disposição na estreia do Mundial.