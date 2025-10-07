Orlando City tenta tirar Richarlison do Tottenham, mas se assusta com valores

Clube da MLS ofereceu "projeto de carreira" para ter o atacante como estrela, mas time inglês pediu 40 milhões de euros pelo jogador / Crédito: Jogada 10

O Orlando City, dos Estados Unidos, tentou a contratação do atacante Richarlison. O clube da MLS apresentou um “projeto de carreira” para tirar o jogador do Tottenham Hotspur mas o alto valor pedido, contudo, impediu qualquer avanço. A saber, o clube inglês exigiu 40 milhões de euros (cerca de R$ 248 milhões) para liberar o brasileiro. Aliás, a estratégia do clube estadunindense era ousada. A ideia era assinar um contrato de longa duração com o atacante. Com isso, ele se tornaria a grande imagem da equipe no período que antecede a Copa do Mundo de 2026, que será nos EUA. O valor pedido pelos Spurs, no entanto, sequer foi cogitado pela diretoria do Orlando City.