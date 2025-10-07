Nos EUA, Jefferson, ex-Botafogo, inicia carreira de treinador de goleiros

Ídolo do Glorioso trabalhará com a garotada em uma escolinha do Orlando City, na ensolarada Flórida

“É algo que amo fazer, no sentido de treinamento e performance. Já treinei com vários treinadores de goleiro e peguei experiências, como o próprio Taffarel, Flávio Tenius, Chiquinho… Hoje a minha ideia é continuar treinando no Orlando City. Há projeção para subir no cargo. Quem sabe um dia aparece uma oportunidade boa no Brasil ou no sub-20 ou sub-17 da Seleção Brasileira? Seria um passo gigantesco”, disse Jefferson, ao “365Scores”.

Ídolo do Botafogo, Jefferson começou uma nova etapa da vida nesta semana. Nos Estados Unidos desde 2022, ele iniciou, então, a carreira de treinador de goleiros, com jovens, em uma escolinha do Orlando City, nos Estados Unidos. Segundo o ex-goleiro alvinegro, o objetivo inicial é se consolidar na profissão, na própria Terra do Sam. Em seguida, ele cita as suas referências na profissão e revela os planos de trabalhar no futebol brasileiro.

Caça-talentos

Jefferson terá também a missão de lapidar jovens e prepará-los para o profissional. O ex-jogador, por exemplo, já está de olho em novos talentos antes mesmo de assumir a função na franquia da ensolarada Flórida.

“Estou treinando um garoto chamado Murilo desde os 13 anos. Faz uns quatro anos. Hoje já tem um contrato fechado com o Bahia. Ele é considerado o melhor goleiro da Flórida. O Orlando City está de olho nele. Aqui é diferente. Eles precisam conhecer bastante seu perfil, caráter, profissionalismo, aqui não é questão de currículo. Está dando retorno, os alunos e os pais estão gostando. Gosto muito de acompanhar a evolução e o crescimento dos jogadores”, contou o paredão.

Com 459 jogos, Jefferson é o terceiro jogador que mais vestiu a camisa do Botafogo. Pelo Mais Tradicional, aliás, ele conquistou um tricampeonato carioca (2010, 2013 e 2018), além de uma Série B do Brasileirão, em 2015.

