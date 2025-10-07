Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Nos EUA, Jefferson, ex-Botafogo, inicia carreira de treinador de goleiros

Nos EUA, Jefferson, ex-Botafogo, inicia carreira de treinador de goleiros

Ídolo do Glorioso trabalhará com a garotada em uma escolinha do Orlando City, na ensolarada Flórida
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Ídolo do Botafogo, Jefferson começou uma nova etapa da vida nesta semana. Nos Estados Unidos desde 2022, ele iniciou, então, a carreira de treinador de goleiros, com jovens, em uma escolinha do Orlando City, nos Estados Unidos. Segundo o ex-goleiro alvinegro, o objetivo inicial é se consolidar na profissão, na própria Terra do Sam. Em seguida, ele cita as suas referências na profissão e revela os planos de trabalhar no futebol brasileiro.

“É algo que amo fazer, no sentido de treinamento e performance. Já treinei com vários treinadores de goleiro e peguei experiências, como o próprio Taffarel, Flávio Tenius, Chiquinho… Hoje a minha ideia é continuar treinando no Orlando City. Há projeção para subir no cargo. Quem sabe um dia aparece uma oportunidade boa no Brasil ou no sub-20 ou sub-17 da Seleção Brasileira? Seria um passo gigantesco”, disse Jefferson, ao “365Scores”.

Caça-talentos

Jefferson terá também a missão de lapidar jovens e prepará-los para o profissional. O ex-jogador, por exemplo, já está de olho em novos talentos antes mesmo de assumir a função na franquia da ensolarada Flórida.

“Estou treinando um garoto chamado Murilo desde os 13 anos. Faz uns quatro anos. Hoje já tem um contrato fechado com o Bahia. Ele é considerado o melhor goleiro da Flórida. O Orlando City está de olho nele. Aqui é diferente. Eles precisam conhecer bastante seu perfil, caráter, profissionalismo, aqui não é questão de currículo. Está dando retorno, os alunos e os pais estão gostando. Gosto muito de acompanhar a evolução e o crescimento dos jogadores”, contou o paredão.

Com 459 jogos, Jefferson é o terceiro jogador que mais vestiu a camisa do Botafogo. Pelo Mais Tradicional, aliás, ele conquistou um tricampeonato carioca (2010, 2013 e 2018), além de uma Série B do Brasileirão, em 2015.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Botafogo futebol internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar