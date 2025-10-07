Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Murillo entra na mira de gigante da Premier League

Zagueiro brasileiro de 23 anos, destaque na última temporada, é observado para reforçar a defesa de clube londrino na próxima janela
O Chelsea já está de olho no mercado em busca de um novo zagueiro e colocou o brasileiro Murillo, do Nottingham Forest, no topo da lista de reforços para janeiro, de acordo com informações divulgadas pelo ‘Daily Express’ nesta terça-feira (7).

A ideia do clube londrino é dar mais opções ao técnico Enzo Maresca, especialmente no setor defensivo. Murillo, de 23 anos, tem contrato com o Nottingham Forest até 2029, mas seu desempenho desde que chegou à Inglaterra tem chamado atenção.

Revelado pelo Corinthians, o defensor ganhou destaque na última temporada sob o comando do português Nuno Espírito Santo. Além disso, as boas atuações o levaram a ser convocado pela Seleção Brasileira em março deste ano.

Além do brasileiro, o Chelsea também avalia outros nomes, e Ronald Araújo, capitão do Barcelona, é outro jogador que está sendo observado pela diretoria.

