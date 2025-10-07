Murillo entra na mira de gigante da Premier League

Zagueiro brasileiro de 23 anos, destaque na última temporada, é observado para reforçar a defesa de clube londrino na próxima janela / Crédito: Jogada 10

O Chelsea já está de olho no mercado em busca de um novo zagueiro e colocou o brasileiro Murillo, do Nottingham Forest, no topo da lista de reforços para janeiro, de acordo com informações divulgadas pelo 'Daily Express' nesta terça-feira (7).