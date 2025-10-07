Modelo expõe caso com Vini Jr e afirma conhecimento de Virginia: “Na casa dele”

Day Magalhães mantém contato com o jogador desde maio e contou que ficou hospedada na mesma casa que a influenciadora / Crédito: Jogada 10

A modelo brasileira Day Magalhães revelou, nesta terça-feira (7), detalhes do seu affair com Vini Jr, após o jogador publicar um vídeo com Virginia Fonseca. De acordo com ela, eles mantém contato desde maio e chegaram a se encontrar na Espanha. Aliás, Day contou que conversou com o atacante durante a passagem da influenciadora em Madri. Em meio a rumores de um relacionamento, Virginia estava na casa do atacante antes dele se apresentar na Seleção Brasileira.

“Não gosto de exposição, sou discreta nas minhas postagens, mas resolvi mostrar porque temos contato desde maio. Ele é uma pessoa adorável. Não achei certo a Virgínia se expor assim, sabendo que ele ainda me manda mensagens, inclusive quando ela estava na casa dele. Ele sempre comenta minhas fotos no WhatsApp. Ontem mesmo estávamos em chamada e FaceTime. Ele postou vídeo com ela e em seguida [veio] me chamar para fazer chamada de vídeo. Sexo on-line. Nos vimos algumas vezes. Sim, rolou algo entre nós”, contou em entrevista a Quem. Início do affair e conversa recente Ainda segundo a modelo, quando eles estavam se conhecendo, ela chegou a ficar hospedada na mesma casa que Virginia, em Marbella. “Ele me chamou no Instagram para ir a Marbella. Eu estava em um evento de gala em Londres, sempre estou nos melhores eventos do mundo. Viajei alguns dias depois e fui. A casa em Marbella [em que a Virginia estava] é a mesma onde eu estive”, disse.

Dessa forma, de acordo com Day, os dois combinaram de manter o caso deles em sigilo. Ela, portanto, mostrou conversa recente com o jogador, onde ele afirma estar na Coreia. Vini Jr se apresentou na Seleção Brasileira na segunda-feira (6), justamente na Coreia, onde o Brasil fará um amistoso na sexta-feira (10). A conversa, portanto, aconteceu no mesmo dia em que o atacante publicou um vídeo com Virginia nas redes sociais. Vídeo de Vini Jr e Virginia Em meio aos intensos rumores de romance entre eles, o craque do Real Madrid publicou um vídeo acompanhando a influencer em uma dancinha viral do ‘TikTok’, em clima de descontração. No vídeo, a dupla aparece reproduzindo a coreografia do funk “Fez o M, Tirou Foto” na área externa da mansão do atacante, em Madri. O astro fez uma legenda discreta, apenas com gargalhada e um emoji de coração, mas o suficiente para intensificar os rumores. Afinal, esse é um registro inédito dos dois juntinhos desde o início dos boatos de affair. @vinijr Hahhahahaha ❤️ @Virginia ♬ som original – Vini Jr.

Presença marcante no Bernabéu Dois dias antes da publicação, no sábado (04), Virginia compareceu ao Estádio Santiago Bernabéu durante a vitória do Real Madrid por 3 a 1 sobre o Villarreal, pela LaLiga. A empresária ocupou um dos camarotes do estádio, vestida com uma camisa do clube personalizada com o nome e número 7 de Vini, além de uma dedicatória escrita à mão. Após a partida, o camisa 7 do Real deixou o estádio acompanhado de Virginia, da amiga Duda Freire e do assessor Felipe. O grupo caminhou tranquilamente diante das câmeras, enquanto o jogador atendeu fãs com sorrisos e acenos. Segundo informações do ‘Portal LeoDias’, essa foi a terceira visita da influenciadora à capital espanhola em menos de um mês. Interações públicas entre Vini Jr e Virgínia Virginia e Vini Jr começaram uma troca de curtidas nas redes sociais após a influenciadora ficar solteira, em maio. Já em julho, ela compareceu ao aniversário do jogador. Ele celebrou seus 25 anos com uma festa que durou dois dias em julho, no Sítio Lajedo, na Zona Oeste do Rio. Sem registros, já que o evento contou com rígido controle do uso de celulares.

De lá para cá, no entanto, tem se intensificado a cada nova interação da dupla — por meio de likes, presença em live ou presente misterioso. No início de agosto, Virginia recebeu um buquê de flores vermelhas avaliado em quase R$ 20 mil, mas manteve a identidade do remetente em sigilo. Além disso, a influenciadora tem se hospedado na casa de Vini Jr durante suas viagens para Madri. No entanto, em postagens recentes, o atacante comentou em uma foto da influenciadora ao lado de amigas — entre elas, Tainá Militão, esposa do também jogador Éder Militão — com a frase “Vida boa”. O comentário ainda continha emojis de olhos apaixonados. Em outro momento, Virginia publicou uma imagem usando a camisa do Real Madrid com o nome do astro e ao som de um funk que cita diretamente o jogador. Ele respondeu ao post com bom humor: “Hala Madrid hahaha”, mas sem qualquer outra menção ao possível caso entre eles.