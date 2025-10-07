Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Missão do Grêmio é esvaziar o departamento médico na Data Fifa

Missão do Grêmio é esvaziar o departamento médico na Data Fifa

Pelo menos cinco jogadores que apresentaram problemas musculares têm chances de retomar as condições físicas no Imortal
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Grêmio aproveitará a Data Fifa para corrigir falhas da equipe e recuperar atletas que estão entregues ao departamento médico. Assim, a comissão técnica do Imortal considera possível ter o retorno de até seis de seus jogadores. No caso, para o jogo contra o São Paulo, no dia 16 de outubro, na Arena. Cinco deles apresentaram algum problema muscular e um retorna de suspensão.

Entre as peças que estão entregues ao departamento médico e têm boas chances de voltar à equipe são o goleiro Tiago Volpi, o meio-campista Cuéllar, além dos atacantes Carlos Vinícius e Cristian Olivera. Outros dois casos, aliás, envolvem o lateral-direito Marcos Rocha e o atacante Alysson. A dupla está mais próxima de um retorno porque não atuou recentemente por questões distintas.

Ambos estiveram com a delegação que viajou para a sequência de duas partidas antes da Data Fifa, contra Santos e Bragantino, que ocorreram em São Paulo. No caso do defensor, a comissão técnica optou em preservá-lo, já que apresentou desgaste muscular pela maratona exaustiva de jogos.

Em duelo anterior contra o Vitória, na Arena, ele precisou deixar o campo ainda na primeira etapa. Na ocasião, o lateral-direito sentiu dores na coxa esquerda. Portanto, com o intervalo de duas semanas sem compromissos, o clube terá tempo hábil para concentrar esforços na recuperação de Marcos Rocha. Já a respeito de Alysson, o atacante provavelmente será opção contra o São Paulo. Isso porque ele foi ausência por suspensão automática.

Desfalques por mais tempo no Grêmio

O volante Cuéllar e o atacante Carlos Vinícius entraram em campo pela última vez no clássico contra o Internacional. Eles não estiveram na delegação durante os consecutivos jogos como visitante devido à recuperação, que segue em curso. O colombiano teve um desconforto muscular e o centroavante um edema na coxa esquerda.

Além disso, o goleiro Tiago Volpi sofreu o mesmo problema de Carlos Vinícius e é baixa há três confrontos. Na tentativa de contribuir em sua recuperação, o arqueiro passou por um processo com células-tronco. Há probabilidade que ele retorne contra o São Paulo.

Houve também a ausência de Cristian Olivera. Em um primeiro momento, o indicativo era que o Grêmio decidiu poupá-lo das partidas antes da Data Fifa por questões musculares. A questão também impediu que ele estivesse entre os convocados da seleção do Uruguai para amistosos contra Malásia, República Dominicana e Uzbequistão. A baixa causou impacto no Rio Grande do Sul e em seu país.

Cristian deu uma entrevista a uma rádio uruguaia e tentou esclarecer a situação. Em um primeiro momento, a imprensa do Uruguai noticiou que o Grêmio não comunicou a federação de futebol local (AUF) do problema muscular. Um outro caso de atleta em recuperação é o meio-campista Monsalve. A paralisação no calendário para a Data Fifa também pode contribuir para o seu retorno.

Em julho, o colombiano passou por uma intervenção cirúrgica para corrigir uma instabilidade em uma articulação no ombro depois de uma luxação. Com isso, a previsão de retorno variava entre seis a oito semanas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Grêmio

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar